北市動物園遊客餵食紅猴！園方憂健康緊急監控

台北市立動物園近日發生遊客違規餵食事件。根據民眾在社群平台Threads發文指出，2月3日有小朋友在園區內當眾拿香蕉餵食紅猴，即使周遭民眾出聲制止，提醒「請勿餵食」，該名小朋友仍無動於衷，繼續餵食行為。

園方證實，被餵食的是4歲10個月大的雄性紅猴「濡牧」。事件發生後，動物園立即啟動應變措施，持續觀察濡牧的採食意願、採食量與排泄狀況，並回報獸醫進行監控。園方說明，紅猴的飲食以蔬菜根莖類為主，水果僅為補充品，搭配適合的猴料，包括草、野莓、水果、豆類及種子等。園內紅猴每日早晚各有一餐，採用藏食方式讓動物自由覓食。

台北市立動物園表示，為妥善照顧圈養野生動物，園區設有飼料調配中心，專責動物營養監控與飼糧調配。園內各處均設有明顯告示，呼籲遊客勿餵食、跨越柵欄或騷擾動物。然而，仍有遊客「情不自禁」違規餵食，除了常見的糖果、餅乾、麵包外，甚至曾有人強調手上饅頭有機無毒，駱駝戶外活動場還曾出現奶油塊。

去年園區也曾發生參觀民眾翻越圍牆、逗弄斑點鬣狗的危險事件。斑點鬣狗咬合力可高達約453.6公斤，超過人類咬合力12倍，能輕易咬斷牛骨，此舉不僅危及個人安全，也可能對動物造成驚嚇。

園方強調，恣意餵食將嚴重傷害動物健康，依法最高可處30萬元罰款。參觀動物園務必尊重動物生活與食性，不帶寵物、不餵食動物、不丟砸動物、不拍打玻璃，保持輕聲細語。

此次違規餵食事件，凸顯遊客教育的重要性。正確的參觀態度不僅能確保動物健康，更能讓參訪者獲得真正的學習體驗，共同為野生動物保育盡一份心力。

