北市動物園馬年特展登場 跟著馬偵探「霍斯」解謎

臺北市立動物園2026馬年特展「霍斯辦案」展區延伸到園區各「奇蹄目」動物的活動場

特展帶著大小朋友走進兒童動物區，探訪迷你馬和家驢

非洲動物區的查普曼斑馬

非洲野驢 (African Wild Ass)被國際自然保育聯盟 (IUCN) 列為「極危 (CR)」等級

蒙古野馬 (Przewalski's Horse)曾一度在野外宣告滅絕，現為「瀕危 (EN)」等級

跟著馬偵探「霍斯」深入探索馬科動物所面臨的生存危機

透過特展，認識「馬」科動物的故事

迎接2026年馬年的到來，臺北市立動物園跳脫以往在室內辦理靜態生肖主題特展的框架，將展區直接延伸擴大到園區各「奇蹄目」動物的活動場。透過「馬偵探『霍斯』」的偵查視角，帶領遊客深入探索馬科動物所面臨的生存危機，了解動物園在國際野生動物保育中扮演的關鍵角色。

臺北市立動物園推廣組服務員歐陽德表示，今年推出的馬科動物特展走出戶外，展區散布在園內的動物活動場旁，包括兒童動物區的迷你馬、家驢、沙漠動物區的非洲野驢、非洲動物區的查普曼斑馬、溫帶動物區的蒙古野馬等馬科動物，還有與馬科同屬奇蹄目的非洲動物區白犀牛、熱帶雨林區馬來貘。

廣告 廣告

臺北市立動物園說明，為了提升大眾與特展的互動性，特別推出線上闖關遊戲「霍斯辦案」。遊客將化身為偵探助手，穿梭於兒童動物區的迷你馬與家驢、沙漠動物區的非洲野驢、非洲動物區的查普曼斑馬及溫帶動物區的蒙古野馬等七大現場，藉由「動物園智慧化導覽導航系統」，大小朋友實地觀察動物行為、研讀展板資訊，完成闖關解決偵探「霍斯」面臨的保育難題。

臺北市立動物園指出，馬科動物在自然界中不僅是熱力奔跑的象徵，更是草原生態系穩定與否的重要生物指標。然而，在非法獵捕、棲地喪失與人獸衝突的威脅下，許多家族成員正走向瀕危趨勢，像是非洲野驢 (African Wild Ass)，就被國際自然保育聯盟 (IUCN) 列為「極危 (CR)」等級，動物園長期投入國際保育合作計畫，成功在園內繁殖建立起衛星族群，是非洲野驢在亞洲的重要避風港。蒙古野馬 (Przewalski's Horse)曾一度在野外宣告滅絕，現為「瀕危 (EN)」等級，透過全球動物園與保育機構的繁育計畫，目前也已成功復育並嘗試野放回野外原棲地，是生物多樣性保育可借鏡的成功經驗。

臺北市立動物園表示，從馴化與人類相伴的迷你馬，到荒野中頑強生存的野驢、斑馬和蒙古野馬，每一種馬科動物都在人類社會發展歷史中佔著重要的一席之地。期望透過這次「霍斯辦案」特展，讓遊客在馬年初始走訪園區，能多了解牠們在生存上所面臨的困境，共同為守護野生動物棲地保育採取行動。