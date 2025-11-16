北市動物園BOT案恐延後2年！關鍵地下共構工程議價破局卡關

台北市立動物園「Zoo Mall」自前市長郝龍斌任內拆除後閒置多年，市議員王欣儀指出，雖然市府於民國113年招標成功，但因地下共構基礎工程與原廠商議價破局，捷運局預計明年2月公開招標，但目前金額仍遠低於廠商預期，工期恐怕遙遙無期。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園「Zoo Mall」自前市長郝龍斌任內拆除後閒置多年，市議員王欣儀指出，雖然市府於民國113年招標成功，但因地下共構基礎工程與原廠商議價破局，捷運局預計明年2月公開招標，但目前金額仍遠低於廠商預期，工期恐怕遙遙無期。捷運局回應，已有廠商詢問，若順利招標，最快可於115年6、7月間開工。

原為動物園外服務中心的Zoo Mall，103年因經營不善且有公共安全疑慮，於郝市府任內拆除，前市長柯文哲任內停滯8年遲遲無開發計畫，市府於去年招標成功，並與業者簽訂「生態主題園區及周邊停車場案BOT、OT」案。

此案基地位於動物園入口西側，緊鄰台北捷運文湖線、貓空纜車及捷運環狀線南環段Y01站，規畫興建總樓地板面積達1萬5641坪，將打造嶄新的海洋生態園區，附屬設施包括海洋主題酒店、酒店式公寓及商場，市府預估創造1300個就業機會及為市庫帶來21.24億元財務效益，預計122年營運。

王欣儀表示，該案需待捷運南環段地下共構工程完工才能動工，市府去年宣稱將於118年捷運南環段完成地下共構工程（下構工程）後交地給投資人，122年正式營運，但捷運局於今年6月3日與9月30日與原南環施工廠商針對下構工程議價，首次議價金額為10.75億元，第2次調整後為14.07億元，但廠商報價高達22.78億元，最終議價破局，因下構工程工期就要48個月，至今仍未開工，整體時程恐至少延後2年。

王欣儀指出，該案如今必須改採公開招標，捷運局則預計明年2月招標，但目前金額仍遠低於原捷運南環段施工廠商預期的22億元，恐怕明年再度流標，且下構工程是整個BOT案的基礎工程，結果市府各局處與廠商間竟然是在沒有議價好的情況下，就高調舉行簽約典禮，工程延宕至今毫無進度，「難道當時只是在做秀？」

捷運局二工處副處長游百崧回應，預計明年2月底將先以原預算金額14.76億元上網公告招標，該金額有經過顧問公司詢價，認為有其可行性，且據顧問公司轉達也有廠商主動詢問，目前正在準備招標文件，若一切順利，最快可於2026年6、7月間開工。

教育局表示，該案已完成投資執行計畫書審查，依據本案投資契約規定，生態主題園區用地交付時間預計於捷運共構工程完工後，因此全案進度將依據共構工程期程調整。

