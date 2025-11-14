北市動質處線上拍賣名錶、鑽戒、手鐲競標

台北市財政局動產質借處昨（十四）日宣布，將於十一月十七日推出「年終流當品」線上拍賣活動，拍賣網站就在台北惜物網，這次拍賣物品共有十二標，除了勞力士ROLEX手錶外，還有沛納海PANERAI及卡地亞CARTIER等錶款，另外還有鑽戒及手鐲等品項，請有興趣民眾把握機會上網競標！

北市動質處指出，這次拍賣活動，鑲鑽、戒子最低起標價五千元，勞力士起標價八萬元，全部品項除了線上鑑賞照片，也能於十一月十八日下午二時至四時親自現場鑑賞（台北市長安西路三號六樓）。

北市動質處進一步指出，民眾參與投標前必須成為惜物網會員，這次活動投標、開標方式與以往惜物網明標不同，主要採電子化作業線上收（退）押標金，繳納押標金後方可投標，得標者押標金可以抵繳貨款，倘若棄標押標金將會沒收。

建議下標前請先詳閱惜物網站規，了解投標流程，以便避免錯失良機，詳情逕上惜物網網頁>網站導覽>參與拍賣流程及QA（有押標金區）。