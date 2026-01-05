北市勞動局積極協助勞工、企業申請中央就業補助

（記者卓羽榛臺北報導）為因應美國對等關稅貿易戰引發的全球經濟變局，臺北市政府勞動局已責成就業服務處，主動盤點受影響產業人力需求，並積極協助勞工與企業，銜接中央相關就業支持資源，協助勞工重返職場、企業穩定用人。就服處目前已協助企業向中央申請「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計補助」，企業可就近至本市各區就業服務站，由專人協助評估與申請。



臺北市就服處表示，針對因國際經貿情勢衝擊而失業、連續失業達30日以上，且最近一次勞（就）保投保單位屬受影響之製造業勞工（如金屬製品、機械設備、電子零組件製造業等27項行業），就服處已主動媒合工作機會，經公立就業服務機構推介受僱後，協助雇主向中央申請勞工就業通計畫，以降低企業進用人力的負擔，同時加速勞工重返職場，包括：僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計服務。



職務再設計部分，無須經公立就服機構推介，雇主僱用符合資格之勞工後，即可由就服處協助提出申請，並可依實際需要，彈性搭配前述補助措施，共同協助轉職勞工順利適應職場環境、穩定留任。





就服處進一步說明，企業若僱用經各就服站推介、符合資格之失業者，每人每月可申請新臺幣6,000元的僱用獎助，最長補助6個月；若新進人力技能仍需培養，亦可採「先僱後訓」的工作崗位訓練模式，由企業安排職場導師指導，補助每人每月1萬2,000元訓練費，最長3個月，同一企業年度最高補助金額可達180萬元。另針對轉職勞工的適應需求，可搭配申請職務再設計補助，依員工實際情況調整設備或改善工作環境，每人每年最高補助10萬元，協助排除工作障礙、提升留用穩定度。



就業服務處指出，為了促使雇主願意穩定僱用、勞工順利重返職場，就服站第一線人員會主動評估個案狀況、協助媒合與申請。以內湖就業服務站為例，二度就業婦女劉小姐剛過不惑之年，擔心自己找工作困難，就服員主動運用僱用獎助成功協助劉小姐重返職場，重啟人生第二職涯，雇主也獲得實質的支持，達到勞雇雙贏。





