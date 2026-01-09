北市勞動政策滿意度破7成！5大面向打造友善職場

台北市政府持續深化對勞工的支持，推動友善職場與多項政策，據民調顯示，其中台北市長蔣萬安整體施政滿意度近7成，勞動政策中，推動職能發展與弱勢就業支持滿意度高達73.5％、推動職場平權與性別工作平等滿意度69.5％。（台北市議會提供）

台北市政府持續深化對勞工的支持，推動友善職場與多項政策，據民調顯示，其中台北市長蔣萬安整體施政滿意度近7成，勞動政策中，推動職能發展與弱勢就業支持滿意度高達73.5％、推動職場平權與性別工作平等滿意度69.5％。台北市勞動局表示，未來將持續檢視各項政策的落實情形與成效，讓不同族群、不同行業的勞工都能實際受惠。

勞動局表示，此次調查顯示，市民對臺北市推動的勞動政策整體給予肯定，平均滿意度達66.8％，反映政策方向及作為，朝向勞工實際需求推進。未來將持續檢視各項政策的落實情形與成效，讓不同族群、不同行業的勞工都能實際受惠，並打造一座更支持勞工、讓工作者安心生活的城市。

勞動局指出，台北市長蔣萬安上任3周年以來，台北隊推動勞動政策已有多項階段性成果，包含：成立基北北桃跨縣市勞政合作平台、強化職災防護、推動身障就業、發展科技職訓及友善育兒等5大面向，持續深化對勞工的支持。

在跨域合作方面，透過基北北桃跨縣市勞政合作平台，攜手因應產業變動與外部經濟衝擊，以跨區協力穩定就業市場，提升產業與勞動韌性；在勞工安全上，強化職業災害防護，導入科技工具與訓練機制，提升第一線工作者的安全保障。

同時，在就業及職場環境方面，深化身心障礙者的就業支持，推動身障就業政策與國際交流，並精進庇護工場量能，打造更具包容性的共融職場；在人才培育方面，結合產業趨勢推動科技職訓與數位能力培養，協助勞工因應轉型、提升職涯競爭力；此外，也攜手企業推動友善育兒與家庭，打造兼顧工作與家庭的職場環境，未來也將持續深化相關勞動政策。

據《ETtoday民調雲》針對20歲以上設籍台北市市民調查顯示，在北市府所推動的8大面向勞動政策中，推動職能發展與弱勢就業支持滿意度73.5％、就業媒合與大型招募活動滿意度70.9％、職場平權與性別工作平等滿意度69.5％。

