北市勞檢130家企業違勞基法 英業達5年3犯遭罰30萬元

北市勞動局公布10月違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額535萬元，其中「英業達股份有限公司」5年內第3次違規，遭開罰30萬元。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任。

勞動局長王秋冬指出，罰鍰金額前5名，依序為「英業達股份有限公司」30萬元、「九和汽車股份有限公司」22萬元、「君綺生醫股份有限公司」17萬元、「糖蛙線上娛樂股份有限公司」17萬元及「春天酒店股份有限公司」14萬元。其中，「英業達」因使勞工延長工時超過法令12小時上限規定，5年內第3次違反《勞基法》，遭裁處30萬元。

勞動局表示，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為，未依規定給予勞工例假日或休息日，計39家、37.86％；工資未全額給付，計24家、23.3％；假日工資未給付或於休假日工作未依規定加給工資，計20家、19.41％；未依法給付平日延長工時工資，計18家、17.47％；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計17家、16.5％。

勞動局表示，將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守《勞基法》，維護勞工權益，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班，並應給予勞工足夠休息，保障勞工身心健康，避免一再觸法。

王秋冬呼籲，為協助雇主遵守法令，勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「台北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

