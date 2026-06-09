北市北投區工安意外 外籍移工單獨作業意外身亡

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者黃麗芸台北9日電）台北市北投區大度路1處砂石場今天發生工安意外，3旬的印尼籍達姓男子單獨執行輸送帶作業時，不明原因造成頭部受傷後掉落水坑，警消獲報到場發現已明顯死亡，通報勞檢調查。

北市警消上午11時54分許接獲報案，稱北投區大度路一段的砂石場發生工安意外，轄區台北市警察局長安派出所立即派員前往查處，發現才就職數日的外籍移工達男不明原因掉落水坑，隨即由救護人員協助打撈，但他已無呼吸心跳、明顯死亡。

廣告 廣告

由於案發處並無監視器，初步調查了解，達男於案發時正單獨執行輸送帶作業，不明原因撞到輸送帶造成頭部嚴重受傷，進而跌倒掉落水坑。

全案已依規通知台北市勞動局派員檢查，另將報請檢察官刑事相驗，以釐清案情，依法偵辦。

北投分局呼籲，民眾若發現意外情事，請撥打110報案專線，警方將立即到場處理。（編輯：龍柏安）1150609