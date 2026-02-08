北市北投區溫泉湯屋意外 池內1女死亡、池外1男送醫

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市北投區一處溫泉湯屋今天發生泡湯意外，警消獲報在溫泉池內外分別有1女、1男倒臥且無呼吸心跳，經派員到場確認女子已明顯死亡，男子則緊急送醫搶救中，肇因待查。

台北市消防局下午5時44分獲報，位於北投區行義路的一處溫泉湯屋發生泡湯意外，湯屋浴室內有1男、1女倒臥且無呼吸心跳，立即派員到場處理。

經查發現，池內泡湯女子已明顯死亡、不送醫，另於池外發現的另名泡湯男子無呼吸心跳，緊急送醫急救中；確切事發原因，仍待後續調查釐清。（編輯：陳仁華）1150208