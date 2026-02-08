北市北投區溫泉湯屋意外2死 警排除外力介入報相驗

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市北投區一處溫泉湯屋今天發生泡湯意外釀2死，警方調查了解2名死者為一對情侶，男方為湯屋員工；初步排除外力介入，全案已報請刑事相驗，以釐清確切案情及死因。

北市警消下午5時44分獲報，位於北投區行義路的一處溫泉湯屋發生泡湯意外，立即派員到場搶救，但池內泡湯女子已明顯死亡、不送醫；另於池外發現的男子則無呼吸心跳，緊急送醫急救仍不治。

據調查了解，男性死者為湯屋員工，今天帶女友泡湯，工作期間忙碌便委請其他同事不時確認泡湯女友有無回應；起初狀況都正常，但後來女子無回應，男子接獲同事通知後，便趕往湯屋查看。

不料，後續毫無音訊，其他員工趕忙到場查看，發現女子與男子分別躺臥池內、外，且無呼吸心跳，趕忙通報警消到場協助。

但女子在救護人員到場前已無呼吸心跳、明顯死亡，男子雖經送醫搶救，仍於晚間7時許宣告不治。

警方調查現場未有其他外力介入痕跡，且湯屋內也保持通風，目前全案已報請刑事相驗，以釐清確切案情及兩人死因。（編輯：陳仁華）1150208