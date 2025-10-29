即時中心／林耿郁報導

昨（29）天晚間時分，台北市北投區一家麻將休閒館，突然遭大批警力包圍。畫面傳上臉書「我是北投人」後引發網友關注「發生什麼大事了」？警方說明，該麻將館涉「合法掩護非法」提供賭博，因此上門逮捕近30人，移送法辦。

北投警分局說明，針對轄內麻將協會涉嫌以合法掩護非法，提供場所供賭客賭博麻將。由警察局督察室率同分局持搜索票查緝。

現場查獲負責人1名、28名賭客，以及賭資、抽頭金等合計15萬餘元，還有賭具等證物；詢後將負責人及賭客，依刑法賭博罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

北投分局重申，賭博是萬惡深淵，易衍生各項治安問題，警方將持續打擊、取締轄區各式賭場，導正不法風氣。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦

