北市北投國中接待日本姊妹校 體驗臺灣校園生活

日本生保內中學學生參訪臺北市北投國中，入班體驗英語課

北投國中與生保內中學學生互動交流

臺日學生一起上資訊課

臺日學生一起上表演藝術課

臺日學生一起上體育課

北投國中規劃文化走讀，臺日學生走上天狗庵古石階

臺日學生參訪北投溫泉博物館

北投國中與仙北市教育長交換紀念品

臺日學生交換紀念品

臺北市北投國中接待來自日本秋田縣仙北市教育委員會須田喬教育長，以及生保內中學鈴木徹校長與7位師生，除了進行校園巡禮外，日方學生也入班體驗課程。兩校師生走讀了北投著名的歷史景點，讓日本師生感受臺灣在地文化的魅力，並為這段跨國旅程留下珍貴記錄。

北投國中表示，日方學生入班參與資訊科技、體育、英語與表演藝術課，體驗臺灣中學生的校園生活。在學生一對一的交流時間裡，彼此交換紀念品，語言雖不同，心意卻相通。午餐後則規劃文化走讀活動，兩校師生一同步行前往新北投車站、天狗庵史蹟公園與北投溫泉博物館，從老車站的復古木構、天狗庵超過120年歷史的卵石石階，到溫泉博物館蘊含在地文化的故事，讓日方師生對北投在地文化有進一步的認識。

廣告 廣告

擔任日生學伴的學生林鈺欣表示，一看到學伴就覺得她完全是我心目中的日本學生，有禮貌且安靜，而且學習態度和理解能力都很好。大家一起跳校慶大會舞時，她的樣子非常可愛，動作也跟得很好，非常專心，讓她覺得很親切。

學生花婕語則指出，非常開心能和來自日本的國中學生交流，雖然彼此語言不通，也無法完全理解對方的話語，但仍能透過微笑與眼神感受到真誠的連結。

仙北市教育委員會須田喬教育長表示，從2019年臺北市立北投國中與仙北市立生保內國中締結姊妹校後，雖因新冠疫情無法互相往來，但雙方教師與學生持續努力推動線上交流，深化兩校間的友好關係。當前國際間仍面臨動盪，更需要採取行動建構和平，而踏向和平的第一步就是孩子們之間的交流，他相信，兩校之間的互動必定能成為促進世界和平的一份力量。

生保內中學鈴木徹校長表示，校內至今仍張貼著2019年北投國中來訪的照片與新聞，因此對北投國中與臺北市一直充滿好奇。相隔6年，終於能親自來到北投國中，十分感動。期待明年北投國中到日本參訪生保內中學，將在秋田縣仙北市熱烈迎接北投師生。

北投國中校長陳玫良表示，期盼未來能與生保內中學拓展更多元的合作方式，讓文化理解、國際視野與跨國友誼在學生的學習旅程中持續發光。