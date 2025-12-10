北市北投國中攜手中正高中 體驗無人機飛行樂趣

北投國中與中正高中組成跨校社團，學生挑戰無人機足球任務

北投國中老師教導無人機飛行任務

學生嘗試操控無人機室內飛行

北投國中與中正高中學生相見歡

臺北市北投國中與中正高中攜手推展學生科學及科技多元社團，課程內容包括理化趣味實驗、手擲機、無人機、AI程式設計等，透過國中與高中協作，進行跨領域探究與創客實作，提升理化實驗與科技應用能力，深化學生對科學探究與科技實作的理解。

北投國中教務主任楊瑞濱說明，兩校申辦「臺北市114學年度國中自主學習課程推動與大手牽小手專業社群計畫」，首場相見歡活動在北投國中舉行，由北投國中無人機社、飛行隊與中正高中航空社的學生、師長和教練們首次面對面交流揭開序幕。從彼此的社團故事到加入飛行的初心，學生們熱絡地分享。期許兩校能共同建立從國中延伸到高中的自主學習支持系統，讓學生不只「學會知識」，更能「學會學習」。

廣告 廣告

中正高中許孝誠校長在致詞中表示，這次與北投國中的合作是共享資源、共創學習機會的重要起點，而資源最有價值的使用方式，就是讓它能被更多孩子看見、使用並因此成長。

北投國中表示，在本次活動中，由指導學生榮獲臺北市無人機遙控障礙賽國中組第二名的賴俞欣老師，帶著國高中生挑戰多項無人機飛行任務，從穿越門、定點停留、敏捷轉向等，每一次成功操作都引來陣陣掌聲，也讓初學者與熟手之間互相學習、彼此激盪。李世仁老師邀請兩位中正高中航空社校友教練團以及一位華航資深機長飛行教官的教練領軍示範，超輕量F3P室內特技機在活動中心空間裡進行滾轉、側飛、倒飛、滯空吊機等高難度動作，讓學生目不轉睛。

北投國中學生鄭詠仁表示，這個活動非常有趣，讓他了解遙控飛機和無人機的原理，也體驗了要把飛機在空中平穩飛行的挑戰及無人機足球得分的快感，雖然每場的活動時間只有短短一個半小時，但還是學到了許多新的知識與技能。

中正高中航空社復社後第一屆學生社長陳信辰表示，很開心能夠參加這次的大手牽小手活動，看到北投國中的學生展現出對飛行的熱忱，感受到航空模擬教育正一點一滴的向前推進。