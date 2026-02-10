北市北投國中開放日 親子探索校園亮點

臺北市北投國中校園開放日，邀請國小學生和家長入校了解校園環境與課程

臺北市北投國中辦理「北投高度・預見未來」校園開放日活動，邀請鄰近學區的國小學生和家長入校，透過校園導覽、課程說明與互動活動，讓參訪家庭深入了解校園環境與課程特色，認識北投國中的學習環境與教育願景。

北投國中說明，本次活動由校長陳玫良向家長和學生說明學校辦學理念與未來發展方向，並期盼透過開放日活動，建立學校與家庭之間更緊密的合作關係。隨後，在師長及學生大使的引導下，參訪家庭一同展開「西進東出」校園探索之旅，透過實地走訪，感受校園空間設計與學習環境的多元樣貌。西校區走訪了綜合運動場、溫水泳池、桌球教室與體適能訓練室，同時也參觀全臺少見的校園溫泉泡腳池，展現北投在地溫泉文化與校園特色結合的教育巧思。東校區安排參訪圖書館、科技中心、生涯教室、理化實驗室、烹飪教室、智慧教室、語文教室、健體教室及柔道練習場，讓家長與學生體驗校園多元且優質的學習環境。

北投國中表示，本次也規劃了精彩的課程體驗活動，在圖書館的「讓夢想在架上等你」活動中，透過「愛書小卡」來許願，建立由學生共同參與的閱讀文化。在烹飪教室中，師生帶領參與家庭一起品嚐現場製作的手工鬆餅，透過實際操作與品嚐，展現生活科技與多元實作課程的教學成果。活動尾聲並設計互動式Kahoot知識挑戰活動，讓學生在輕鬆活潑的氛圍中認識校園歷史、課程特色及學校亮點，提升參與感與學習興趣。活動最後，學校也準備專屬大合照紀念卡片，為每位參與者留下珍貴回憶。

北投國中指出，校園開放日是家長與學校建立信任、學生認識未來學習環境的重要契機，希望透過實地參訪與互動體驗，讓家長看見學校在課程發展、學習空間與學生培育上的用心，同時也讓孩子在入學前降低陌生感，對未來三年的國中生活充滿期待。