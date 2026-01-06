北市北投國小前汽車闖紅燈險撞學童 警依法舉發

（中央社記者黃麗芸台北6日電）網友發文表示有汽車行經台北市北投國小前涉闖紅燈，差點撞上過馬路學童。警方今天表示，已接獲民眾檢舉，並依違規事實完成舉發。

台北市警察局北投分局今天透過新聞稿表示，有民眾在社群平台發文和附上影像反映，有汽車行經轄內中央北路一段、北投國小門口前的馬路時涉闖紅燈，經接獲民眾檢舉交通違規案後，已依違規事實完成舉發。

北投分局呼籲，駕駛行經設有行穿線的道路應減速慢行、注意號誌變換並禮讓行人。

廣告 廣告

同時，汽車在道路上闖紅燈，涉違反道路交通管理處罰條例第53條規定，可處新台幣1800以上5400元以下罰鍰。

另外，汽車未禮讓行人，違反道路交通管理處罰條例第44條2項規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰，且若交通違規致人受傷，觸犯刑法第284條過失傷害罪，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。（編輯：黃名璽）1150106