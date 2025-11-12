北市北投溫泉摘十大觀光亮點獎 6景點列百大亮點

（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市觀傳局今天表示，北市已有多處展現台北城風情景點，吸引遊客前往，不僅北投溫泉榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，大稻埕等共6處也獲選「台灣觀光100亮點」。

拚觀光、行銷台北城，台北市觀傳局發布新聞稿，北市有6處景點在觀光署11日頒發的第2屆觀光亮點獎頒獎典禮暨百大亮點發表會中上榜，由觀傳局長余祥、台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美出席領獎。

觀傳局說明，榮獲「十大觀光亮點」的北投溫泉，搭捷運就能抵達，且具備兩大特殊性，首先是獨特的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二的青磺泉質溫泉，其次是全球獨一無二，以地名命名的北投石。

觀傳局並說，北投溫泉當地還有獲得鑽石級綠建築標章的台北市立北投圖書館、具百年歷史的北投溫泉博物館、新北投車站、中心新村等人文、自然兼具的景點，時節漸入冬，歡迎遊客前往享受。

觀傳局說，除北投溫泉，加上大稻埕、貓空、台北101、西門町、松山文創園區等6處景點，也獲觀光署入選為「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現歷史文化、文創品牌實力、自然景緻等台北風情，已是國內外遊客造訪首選。

此外，觀傳局分享觀光署113年台灣旅遊狀況調查報告，內容顯示，台北市113年國內旅遊約2797萬旅次，占台灣總旅次12.6%，是六都中旅次數最高縣市；與112年相比，成長1成7，成長幅度也是六都之冠。（編輯：龍柏安）1141112