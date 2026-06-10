北市北門捷運站出口驚現天坑！變電箱遭吞噬 市議員示警

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捷運北門站3號出口外人行道塌陷，台電變電箱也被吞噬。 圖：翻攝自陳怡君臉書

[Newtalk新聞] 台北市大同區北門捷運站3號出口外，今日上午10時41分發生道路塌陷意外，台電的變電箱都陷落其中，警方獲報後已到場拉起封鎖線進行警戒，避免民眾靠近發生危險，並同步通報台電人員到場處理後續狀況。台北市議員林亮君提醒，現場暫時不影響車輛交通，請大家經過附近時多加留意。

北市工務局指出，該處是鐵路局轄管的土地，旁邊有委託國家住都中心的建案，針對突然陷落原因，北市工務局已經協助通知相關單位開挖，釐清詳細塌陷原因。

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由於路面坍塌位置距離市民大道只有兩個車道的距離，加上路面塌陷恐有地底被掏空隱憂，北市議員陳怡君建請建管處與新工處，針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，以維護重大交通設施之公共安全。

陳怡君呼籲台北市府採取科技手段，包含透地雷達巡檢精準抓出肉眼看不到的地下空洞與局部掏空；在坍塌處周圍設置「地體變形監測」一旦發現數據有異常位移，立刻預警，務必對周邊地底進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋，保障市民用路安全。

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