北市南港公園淪「天體營」？網路揪裸體聚會開趴 議員公布照片怒回應了
記者林盈君／台北報導
台北市南港公園驚爆變成「天體營」？本月21日，台北市議員陳宥丞昨指出，有接獲民眾陳情，表示在南港公園與抽水站附近，深夜突然出現有人全裸徘徊，，甚至社群平台上，還出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，讓附近居民深感不安，擔心成為治安漏洞。對此，議員陳宥丞曝光了「天體營」照片截圖，也指出，已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏。
據了解，議員陳宥丞PO文指出「陸續接獲多位居民反映，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，甚至社群平台上，出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，已讓居民感到相當不安」，他表示「公園原本屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的重要場域，如今夜間卻成為天體營的群聚地點，市府有責任確保民眾的安全無虞」。
陳宥丞強調，在接獲陳情後「已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞」。對此，公園處表示，目前晚間例行巡邏時尚未發現有此狀況，後續將加強巡邏取締。南港分局表示，尚未接獲報案，將持續加強巡邏，倘若民眾發現上述情形，可直接撥打110報案。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
