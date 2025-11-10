北市南港幼兒園園慶活動 親子共創葉子詩

北市立南港幼兒園園慶活動走進社區，親子一起完成趣味體能挑戰

南港幼兒園園慶活動，親子共創葉子詩，聽見大自然的聲音

大班孩子擔任關主，主動協助弟弟、妹妹們參加活動

親子一起製作葉子書籤

親子一同闖關，共創作品

臺北市立南港幼兒園今年的園慶活動走進社區，以「葉語呢喃・成長綻放」為主題，規劃一系列充滿自然與科學氣息的環境共學親子活動，帶領近百位孩子與家長從一片葉子的觀察出發，在探索、創作與詩意的表達中，培養了感官覺察力與美感經驗，更學會了用心看世界，感受生命的溫柔與力量。

南港幼兒園表示，園慶活動從充滿活力的律動與體能遊戲揭開序幕，老師帶領親子進行趣味體能挑戰，包含合作遊戲、反應接力等活動，現場氣氛熱鬧又有趣。接著進行「空氣棒飛天」實驗，利用白努利定律原理充氣，孩子們驚喜地看著空氣棒在藍天下飛起，笑聲與驚呼聲中充滿學習與探索的樂趣。在這樣充滿科學與動感的暖身後，親子們開始展開一連串社區闖關任務。

廣告 廣告

南港幼兒園指出，活動還有「葉子放大鏡」，孩子手持相框，比對照片尋找特定的樹葉照片，找到後與樹開心合影，在遊戲中培養觀察力與自然辨識的細心。「大樹捉迷藏」透過樹的影子圖在社區中找出真正的樹，模仿樹的姿態，在動與靜之間練習專注與推理。「葉子書籤」以葉子造型為靈感，進行剪貼、彩繪與創意設計，每一張書籤都成為孩子記錄自然之美的小小藝術品。親子共創「葉子小書」則是最動人的環節，園方依據不同年齡層設計觀察提問，從《我看到的葉子》、《我摸到的葉子》到《我覺得葉子像……》，並延伸至《如果我是這片葉子》的想像。孩子觀察葉子的形狀、顏色與紋路，家長協助記錄童言童語，在親子共創的時光裡完成一首首動人的「葉子詩」。

值得一提的是，大班孩子不僅完成闖關，還化身關主幫助年幼的弟弟妹妹，介紹關卡、示範操作，展現了主動與責任的學習態度。有家長感動地說：「看到孩子擔任關主，會先把材料備好、幫忙發給闖關的小朋友，也會主動協助不會做的同學，真的超讚。」另一位家長分享：「活動很有意義，也看到孩子一年比一年更進步，真的很開心能一起參與。」

­