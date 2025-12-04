北市南港東新社宅動工 李四川談青年買房困境

李四川說，前不久內湖區石壁潭社宅才開工，今天換東新社宅，台北市現在已有1.1萬戶社宅，還有4000多戶正在施工。（北市都發局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市南港區「東新社會住宅」4日舉辦開工典禮，將興建1棟地下3層、地上12層的建物，可提供88戶社宅。（北市都發局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市南港區「東新社會住宅」4日舉辦開工典禮，將興建1棟地下3層、地上12層的建物，可提供88戶社宅，預計於民國118年8月竣工。副市長李四川出席典禮分享，他以前差點要買南港國宅，當時是270萬元，現在不知道多少了，現在年輕人在台北市要找房子、買房子、租房子，都有相當大的困難，所以居住正義絕對是市府必須要去執行，也是重要的政策。 他期盼能夠將工程期程縮短，但也要讓品質是做到最好。

東新社宅座落於東新街170巷及福德街373巷交叉口，基地面積1530平方公尺，契約金額為6.9億元，興建1棟地下3層、地上12層建築物，1樓為店舖、集合住宅，2樓為參見單位、集合住宅，3至13樓則為集合住宅；地下1樓是防空避難室，地下2至3樓屬於停車空間。房型配比1房型約9至11坪、72戶，2房型約14至16坪、16戶，共88戶社宅，預計於118年竣工。

廣告 廣告

台北市副市長李四川出席典禮分享，現在年輕人在台北市要找房子、買房子、租房子，都有相當大的困難，所以居住正義絕對是市府必須要去執行。（北市都發局提供／張珈瑄台北傳真）

李四川分享，他差一點要買南港國宅，當時南港國宅1間房子大概是270萬元，不知道現在多少，他說如果早知道就多買幾間，現在就不必站在這裡。從這一點就知道居住正義的重要，現在的年輕人在台北市要去找房子、買房子、租房子，都有相當大的困難，所以市府現在必須要執行居住正義，也是重要的政策。

李四川說，前不久內湖區石壁潭社宅才在開工，今天換東新社宅，台北市現在已有1.1萬戶社宅，還有4000多戶正在施工，他雖然是副市長，也兼任住都中心董事長，所以他算是大房東，但是管理社宅確實有實際上的困難。

李四川表示，希望能夠把時間縮短，縮短之下一定要如質如期，品質要很好。（北市都發局提供／張珈瑄台北傳真）

李四川表示，他在民間的時候，蓋24層、地下4層的房子，2年蓋完，所以希望比照這個速度，當然公家因有一些 Paperwork，這個他可以了解，但是希望能夠把時間縮短，縮短之下一定要如質如期，品質要很好，不然議員質詢社宅又漏水，他每次看到臉就有一點紅，這一塊要拜託所有團隊，一定要下定努力，除了讓速度加快，也讓品質是做到最好。

北市都發局指出，東新社宅規畫設計，以錯落量體呼應周邊山區特色，置入休憩空間創造住戶活動聚落、留設廣場及帶狀開放空間，提升社區住戶交流及休憩、道路側設4米以上開放空間創造都市友善環境，種植植栽綠化配置人行步道，並於基地西側留設開放空間連接鄰里開放空間；並取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙及能效1＋級等標章認證。

更多中時新聞網報導

日本有熊害 台灣猴成國家級風險

林憶蓮自爆感冒啞嗓仍動聽

袁惟仁入院紀寶如幫報平安