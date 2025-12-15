北市南港路倒男竟是「活死人」 法院撤銷2007年死亡宣告

桃園市李姓男子今年3月在台北市南港區路倒，警方鑑識身分發現是法院宣告死亡的「活死人」，經北市社會局聲請，桃園地院近日裁定撤銷其死亡宣告。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕1名男子於今年3月7日路倒於在台北市南港區，經送至聯合醫院忠孝院區醫治後出院後，由北市府社會局先行安置於長照機構，由於路倒男當時意識不清、臥床且身分不明，經警方進行臉部、指紋比對為李姓男子，但卻是早於2007年經法院宣告死亡的「活死人」；北市社會局為協助李男恢復健保及申領社會津貼權益，向法院聲請撤銷死亡宣告，經桃園地院審理後於近日裁定撤銷2007年對李男的死亡宣告。

桃園地院裁定指出，李男因行蹤不明且家屬無法聯繫，家屬訴請法院為死亡宣告，法院審理後裁定李男於失蹤7年後的1986年10月25日中午12時死亡。不料，今年3月7日，李男路倒在台北市南港區，經路人報案送往聯合醫院忠孝院區醫治後出院，後由北市社會局安排入住長期照顧中心，確保其生活安全與健康。

警方當時對路倒男進行臉部及指紋比對，確認為已被宣告死亡的李男，北市社會局聯繫家屬安置事宜，但家屬拒絕出面處理，為協助李男恢復健保，與申領社會津貼權利，社會局依法向桃園地院聲請撤銷死亡宣告。

桃園地院審理指出，李男經警方鑑識後查明身分，另提供照片聯繫家屬確認身分，惟家屬拒絕出面處理李男身分及安置議題，現由北市社會局支付其機構安置費用，為協助相對人回復健保、申領社會津貼之權利而聲請撤銷死亡宣告，法官審酌相關證據，認為李男既尚生存，此前之死亡宣告應予撤銷。

