北市南港高中攜手警憲強化校園安全 提升學生自保能力

南港高中攜手警政與國防單位，強化校園安全防護與學生自我保護能力

南港高中辦理安全演練，模擬歹徒挾持學生，由專業輔導人員進行溝通協調與情緒安撫

憲兵指揮部教官指導學生防身術，強化學生危機意識與自救能力

學生遇到攻擊時，可善用手邊的雨傘保護自己

有鑑於近來社會及校園安全事件頻傳，為維護師生安全，臺北市立南港高中邀請南港分局到校辦理校園安全檢測及人為災害應變演練，並以外人入侵校園行兇、炸彈威脅和防墜應變處置等情境作為模擬主題，強化教職員工面對校園突發安全事件的危機應變能力，並熟悉各項通報與處理流程。

南港高中表示，本次校園安全演練以實務導向設計多項模擬情境，包含上課期間發現不明人士入侵校園，學校即刻啟動校園防救應變機制，迅速掌握可疑人員動向並完成通報處置；模擬歹徒挾持學生的突發狀況，學校隨即劃設封鎖管制區域，由專業輔導人員進行溝通協調與情緒安撫，同時通報警力到場支援，順利化解危機。此外，本次也演練校外人士攜帶危險物品非法入侵校園，以及校內出現安全風險事件時，由校安、輔導及相關專業人力即時合作應處，確保全校師生安全。

南港高中指出，學校也邀請國防部憲兵指揮部教官到校辦理防身術訓練，透過示範實用且安全的防護觀念與技巧，加強學生危機意識與自救能力，並引導學生在緊急狀況下以冷靜觀察、迅速避險及通報求助為優先原則。