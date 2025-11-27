北市南門國中生態團隊成果豐碩 獲綠旗學校認證

南門國中生態團隊進行生物多樣性路徑解說

學生陳曉希表示，加入團隊除了對生態有更深入的理解外，也增強個人簡報能力

學生陳昶瑞表示，能獲得生態綠旗學校認證，對團隊是最大的肯定

學生石詣分享，團隊合作一起完成任務，是最大的學習收穫

114年臺美生態學校行動團隊工作坊，師生一起體驗搓愛玉

南門國中生態團隊成員分享永續食物成果

南門國中生態團隊說明消耗與廢棄物路徑

南門生態團隊實作展示

臺北市南門國中長期投入「臺美生態學校計畫」，分別於105年及107年獲得銅牌與銀牌認證，更在今（114）年取得最高榮譽的「綠旗生態學校認證」，充分肯定學校團隊的努力與成果。南門國中不僅復育瀕危原生魚種「史尼氏小䰾」，也打造「生態愛玉園區」，從產地到餐桌深化食農教育，成為學生主導、在地連結的生態校園典範。

學生陳曉希表示，加入生態團隊後最大收穫是對生態有更深入的理解。以愛玉為例，以前吃過卻沒看過植物本身，才知道愛玉生長於山區、耐熱性低，並仰賴「愛玉小蜂」授粉，而小蜂同樣不耐熱。因此，能在校園成功種植愛玉，顯示南門國中的生態環境極佳。她也分享，參與計畫大幅提升了簡報能力，從原本不擅長發表，到經過訓練後，口條與邏輯都有明顯進步。

生態團隊成員陳昶瑞提到，投入計畫的過程需要大量耐心與細心，如「廚餘減量」的行動便從量測開始，找出問題並制定策略。曾有一個班級的廚餘占全校15%，團隊便透過入班宣導與競賽激勵，成功讓廚餘從8公斤降到4公斤，讓他感到非常有成就感。

學生石詣則分享，面對問題時難免卡關，但正因為團隊分工合作、共同思考，最後才能順利克服困難。他認為，與夥伴一起達成目標的過程，正是自己最大的學習與成長。

南門國中是臺北市首所獲得「綠旗」認證的學校，也是臺美生態學校夥伴計畫的最高榮譽。校方表示，學校跨域整合生態課程，參與教師約40人，全校學生都是生態計畫的一份子。當綠旗飄揚在校園中，這份榮耀屬於所有投入南門生態教育的夥伴。