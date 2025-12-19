國立教育廣播電台

北市南門國小冬至手作雞母狗仔 傳承傳統文化

臺北市南門國小在冬至前夕，規劃「搓出文化的味道：雞母狗手作體驗」活動，帶領高年級學生親手製作「雞母狗仔」，課程結合創客與美感教育，讓孩子在濃厚的節慶氛圍中認識傳統技藝，並發揮創意，動手捏製各式動物造型的湯圓，拉近孩子與傳統文化的距離，使節慶學習更具趣味與深度。

 

在臺北市教育局國教地方輔導團的「科學與創新教育下的子計畫7公民科學服務實踐」支持下，學校設計體驗課程，由陳勇政老師帶著18位高年級學生親手捏製「雞母狗仔」。陳勇政老師說明，冬至前夕，澎湖菊島家家戶戶都會「A圓仔」，晚上全家人齊聚廚房搓圓仔，孩子們則在一旁人手一團粿米糰，隨意捏成各種動物造型，其中以雞、狗最為常見，因此稱為「雞母狗仔」。

課程中，陳勇政老師先引導學生認識臺灣傳統冬至習俗與祭祖文化，接著進入大家最期待的動手捏製湯圓環節。學生們創意十足，捏塑造型多元又生動，除了「雞母狗仔」外，還加入紅龜粿的製作。當蒸籠裡的「雞母狗仔」蒸熟後，掀開蓋子的瞬間香氣四溢，孩子們忍不住發出驚嘆聲，並迫不及待品嘗自己親手完成的「雞母狗仔」與紅龜粿。

 

學生鍾絜甯表示，以前只知道冬至要吃湯圓、喝紅豆湯，第一次聽到「雞母狗仔」的習俗，覺得十分有趣。她也分享，在搓揉「雞母狗仔」的過程中，最擔心壓製時出現碎裂，需要重新搓揉，因此捏製時必須避免產生裂縫，是相當大的考驗。當成品蒸熟後，她感到很有成就感，甚至捨不得吃掉。

 

學生許齊恩製作了大豬與小豬，象徵多子多孫；學生高恩睿則提到，「雞母狗仔」不同於以往搓湯圓的經驗，比想像中簡單。他捏了一隻頭上頂著金元寶的老鼠，蒸熟後立刻品嘗，覺得相當美味。

 

學生蕭江微分享，看到「雞母狗仔」放進蒸籠蒸製時，心中十分擔心作品會解體，但當成品順利蒸熟後感到又驚喜又開心，覺得大家做的「雞母狗仔」都十分可愛。透過這次課程，她也了解到各國冬至的應景美食各不相同，例如臺灣吃湯圓、韓國吃紅豆粥，文化差異十分有趣。

 

平時就喜歡捏黏土的學生廖可樂，對這次「雞母狗仔」手作體驗躍躍欲試，她捏了兩隻老鼠，蒸熟後立刻與媽媽分享，並表示能學習這項傳統手藝，感到新鮮又開心。

 

南門國小表示，過往學校曾邀請長期推廣此項傳統技藝的耆老許明焱老師到校，帶領孩子實作體驗；今年則在許明焱老師退休之際，於鄉土教育中心辦理教師研習活動，包括林麗珠老師、陳勇政老師，以及現場20多位教師與志工共同參與，沉浸在溫馨熱鬧的手作氛圍中，也象徵傳統技藝的新一代接棒者正逐步成形。

