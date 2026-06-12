北市南門國小學童前進王功 採蚵探索海洋生態

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北市南門國小學生前進彰化沿海，進行一堂戶外自然課(南門國小提供)

學生透過實地觀察探索，深化對海洋的認識(南門國小提供)

學生周佑鈞在彰化海邊第一次體驗抓螃蟹(記者周明慧攝)

學生呂沂潔看見會直行的和尚蟹，顛覆了自己對螃蟹只能橫著走的印象(記者周明慧攝)

學生李昕穎認識了濱海植物海茄苳(記者周明慧攝)

學生在解說下認識漁村生活智慧(南門國小提供)

學生看見風力發電裝置(南門國小提供)

學生利用海洋廢棄物進行創作，學習到循環再利用的永續概念(南門國小提供)

為深化海洋教育與環境永續素養，臺北市南門國小辦理四年級跨領域戶外教育活動「小王功蚵學家—退潮後的海邊探索」，帶領學生前往彰化王功漁港，透過實地踏查、採蚵體驗、生態觀察及藝術創作，從生活情境中認識臺灣西海岸的海洋文化與環境議題。

教師阮麗蓉表示，社會課程提到彰化沿海是「蚵之故鄉」，學生在課堂上好奇「蚵仔麵線」中的蚵仔究竟是什麼，有感於都會區學童對傳統食材與產業較為陌生，因此規劃這次校外教學，帶領孩子前往王功體驗採蚵，深化對蚵產業的認識，也拓展不同的學習經驗。

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在王功潮間帶，學生除了認識濱海植物，驗證自然課所學的植物耐旱、耐鹽機制，也親身體驗潮間帶生態。活動恰逢退潮時刻，學生觀察到原本被海水覆蓋的區域，短時間內逐漸露出地面，實際理解潮汐變化的自然現象。

學生也透過潮間帶觀察海岸廢棄物問題，學習辨識蚵田常見材料與海洋廢棄物的差異，並利用蚵殼與回收素材進行藝術創作。學生呂沂潔分享，她將貝殼與黏土結合，創作出最喜愛的雪鴞作品；在潮間帶還發現許多寄居蟹及會直行的和尚蟹，顛覆了自己對螃蟹只能橫著走的印象。

學生周佑鈞表示，走出教室親近大自然，讓自然課變得更加有趣，尤其在潮間帶觀察到許多螃蟹，留下深刻印象，也體認到海洋污染對生態造成的影響。學生李昕穎則說，這次認識了課本之外的知識，例如海茄苳因吸收海水，葉片背面摸起來、嚐起來都帶有鹹味，十分特別。

隨隊家長江佳樺表示，透過實地體驗，孩子不僅認識文蛤、蚵仔等海洋生物，也了解蚵殼可再製成面膜、貓砂等產品，學習資源循環再利用的永續概念。

阮麗蓉老師指出，學生在親近土地與海洋的過程中，培養環境關懷素養，也展現不同於課堂中的能力。有些平時較少發言的學生，在自然環境中反而展現出良好的觀察力與自主探索精神；透過共同學習與合作探索，也增進班級凝聚力與團隊互助能力。