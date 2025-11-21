北市南門國小新建共融式遊戲場 實現「Play for All」理念

臺北市南門國小新建的「城南南門－童樂園」共融式遊戲場正式啟用

「城南南門－童樂園」共融式遊戲場正式啟用，以「Play for All」為核心理念

各界貴賓參加「城南南門－童樂園」共融式遊戲場啟用典禮

南門國小校長李嗣蕙表示，每個孩子無論有無特殊需求，都可在遊戲場盡情探索

學生邱宣瑜則表示，具有挑戰性的遊具玩起來不但刺激且令人盡興

五年級學生黃芃熙表示，大家都很期待下課時間到遊戲場玩

共融式遊戲場的彈跳床可訓練小朋友的肌肉發展

南門國小共融式遊戲場在課後及假日時段開放社區民眾使用

臺北市南門國小新建的「城南南門－童樂園」共融式遊戲場正式啟用，以「Play for All」為核心理念，設置包括樹屋、滑梯、攀爬以及多元共融的遊具設施，實踐「每個孩子都有玩耍的權利」。

南門國小校長李嗣蕙表示，共融式遊戲場的規劃打破傳統遊戲場的設計限制，無論是否有肢體、智能、視覺或聽覺等特殊需求，讓所有的孩子都能在遊戲場中盡情探索、互動與成長。由於學校鄰近南城門，因此將主題樹屋與城門結合，呈現城南南門的意象，加入在地歷史的元素和質感，透過多層次垂直探索空間，激發孩子的冒險精神與想像力，提供不同高度的觀察視角。

李嗣蕙校長強調，共融式遊戲場不只是一座遊樂設施，更是學校實現「空間無礙，你我有愛」願景的具體行動。在遊具設計上，滑梯設施提供不同的滑動體驗與視覺刺激，讓坐輪椅的孩子也一起滑溜梯，滿足他們探索與冒險的樂趣。還有可以訓練大小肌肉的彈跳床、攀爬設施等，有助於孩子們的成長發育。

新啟用的遊戲場深獲學生們的喜愛，五年級學生黃芃熙表示，改造後的遊戲場有很大的不同，從過去只有一座小小的溜滑梯，到現在設置很多好玩遊具的小型遊戲場，大家都很期待下課時間在這盡情玩樂。黃芃熙分享，她最喜歡的遊具是滑桿，因為太好玩了，讓原本懼高的她也克服了害怕。她也提到，學校特別拍攝影片，說明遊具的正確使用原則和安全事項，並提醒學生在遊戲場玩樂時要排隊，不要推擠，避免發生危險。

學生邱宣瑜則表示，下課時和同學到遊戲場玩是一件很開心的事，可以讓人放鬆心情。除了可以多人一起玩的旋轉盤外，她還喜歡彈跳床，跳上去可以不受引力控制，彷彿置身在月球上，這類具有挑戰性的遊具玩起來不但刺激且相當盡興。

南門國小表示，這座佔地670平方公尺的共融式遊戲場，在課後及假日時段開放社區民眾使用，期待成為在地民眾的休憩場所，讓共融理念落實在日常生活中。