北市印尼籍移工「為了吃晚餐」 右手掌捲入絞肉機…血濺一地

社會中心／台北報導

一名印尼籍移工弄晚餐時，手不慎捲入絞肉機慘濺血。（示意圖／翻攝畫面）

台北市北投區承德路七段某食品工廠宿舍，昨（10）日晚間發生嚴重意外。一名印尼籍移工（29歲）在宿舍自行操作絞肉機準備晚餐時，疑因操作不慎，導致右手連同前臂遭機器捲入卡死。警消獲報趕抵後，為爭取黃金治療時間，決定不拆卸機器，將傷者「連人帶機」送往榮總急救。警方初步調查，因屬私人行為，已排除工安意外。

據了解，該起意外發生於11日晚間18時許，地點位於北投區承德路七段的一處食品工廠員工宿舍。當時一名印尼籍男性移工，正準備自行製作晚餐，在使用宿舍內的絞肉機處理肉品時，疑因操作過程不慎，右手掌及右前臂瞬間被強大的捲動力吸入機器內部，導致嚴重創傷，現場血跡斑斑。一旁的室友見狀驚恐不已，立即協助關閉電源並撥打119求救。

警消人員獲報趕抵現場後，發現傷者的右手緊緊卡在絞肉機結構內，動彈不得。由於機械結構複雜，若在現場強行拆卸恐耗時過久，甚至加劇傷勢與出血風險。救護人員當機立斷，在確認傷者意識清楚且生命徵象穩定後，決定保留機器現狀，將傷者連同絞肉機一併抬上救護車，火速送往台北榮民總醫院進行緊急處置與手術分離。

警方介入調查後指出，該名移工當時是為了製作私人晚餐而使用機器，並非執行工廠指派之公務，且事發時段為非上班時間。經通報勞動相關單位初步評估，該案件排除工安意外範疇，定調為個人操作不慎導致的意外事件。

