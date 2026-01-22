北市危安實兵演習 強化應變能力

記者張雅淳／臺北報導

臺北市政府昨日於臺北車站實施「無差別攻擊危安實兵演習」，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，警、消、醫療聯合參演，採「實地、實景、有想定、無腳本」方式進行演練，運用既有設施、設備及人員，演示各進駐單位通報、警戒、疏散與處置作為，強化對災害及危安事件應變能力。

為檢視臺北車站特定區整體應變流程與協同效率，北市府以區內「9大事業體（4鐵4街1微風）」轄管場域為範圍，進行各體系聯合運作，期能降低危害、維持特定區運作，並確保民眾與旅客安全。

演練以多點位危安事件為想定，模擬歹徒先於臺鐵月臺投擲煙霧彈製造混亂，隨後在地下3樓三鐵共構區內對民眾實施無差別攻擊，並攜帶疑似爆裂物逃竄至地下街區。過程中，警察局藉由演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，確保指揮體系運作完整、資訊傳遞即時；消防局則模擬大規模傷病患演練，避免傷亡擴大。演習結果顯示，各參演單位依分工迅速執行任務，警、消、醫療均能於短時間內完成部署，通訊、通報與災防告警細胞廣播訊息（CBS）發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治之模擬任務。

北市府表示，將持續會同交通部、場站營運及外援單位精進通報聯繫與處置流程，完善場域管制與疏散動線；期透過此次演練，強化跨機關協同應變與指揮調度效能，並作危安整備與相關演練精進的重要參考。

消防局模擬大規模傷病患演習，避免傷亡擴大。（記者張雅淳攝）