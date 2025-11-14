北市原樂好市 連結部落產業

台北市原民會打造「原樂好市」市集品牌。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市原民會推廣原住民產業，打造「原樂好市」市集品牌，於捷運站廣場、花博園區及華山文創園區等辦理活動，並提供原住民業者及原青創業團隊一對一的輔導資源，推出創意行銷和促銷活動，廣受國內外遊客和民眾喜愛。

「原樂好市」假日市集匯集來自全台原鄉部落的原民業者，讓民眾透過味蕾深入體驗原住民族飲食文化的美味。今年首度結合「TALOMA’Taipei原住民族音樂季」，結合音樂人才培訓成果、原民歌手輪番演出，將台北化為原住民都會區的家。

「原樂好市」市集處處可以看到在家會吃到的小辣椒醬罐、馬告岩鹽、小米粽等，也有原住民和新住民結合的「越美太太」愛情麵包，呈現族群融合的新風味，於市集內開設體驗課程。

原民會主委巴干‧巴萬表示，「原樂好市」市集是各類型原住民創業的平台，也是發揮創意的場域，連結原鄉部落產業展現共好的價值，同時孵化具規模後，將會引進新創資源、輔導業師及市場通路，提供原民產業更具發展性支持措施。