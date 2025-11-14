北市原民會「原樂好市」市集原民產業新通路

▲北市原民會主委巴干．巴萬(左)邀請全台原鄉部落攤商一同展售，串聯都市與部落，讓原民商品能夠被更多人看見。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 臺北市府原住民族事務委員會致力推廣原民產業，打造「原樂好市」市集品牌，11月起至12月中旬，每逢假日在捷運站廣場、花博園區及華山文創園區等行銷販售，成為全國最具規模和市場產品驗證場域，並提供原住民業者及原青創業團隊一對一輔導資源，推動至今8年來，創造逾850萬元收益，廣受民眾喜愛，也引領民眾體驗原住民文化和生活美學。

「原樂好市」市集的假日市集，匯集了來自台北市及全台各原鄉部落的原民業者，有新北市、桃園市、新竹縣、台中市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等部落產業，將原住民族傳統料理、飲食文化、部落特色小吃及養生飲品，如營養豐富的小米甜甜圈、香氣迷人的馬告雞肉串等道地美食，還有季節時令的水果禮盒、鮮甜蔬菜等，甚至是取材自然的野菜茶飲，讓民眾透過味蕾深入體驗原住民族飲食文化的美味。

▲「原樂好市」市集，原住民與新住民融合迸出新滋味─「越美太太」，從食物開啟不同族群間共善共好。（圖／主辦單位提供）

此外也積極培育原青創業團隊，提供原住民青年落實夢想平台。台北市原民青年排灣族田慶筑品牌負責人表示，2年前自行創立品牌「Bulai!」，在排灣族語意為美好、漂亮的意思，希望透過精緻與客製化項鍊、耳環與配飾，分享給民眾來自屏東古樓部落的美麗商品，自從加入「原樂好市」市集，逐步修正產品，也開始經營IG，並在北市原民會辦理大型活動行銷，累積不少實務上的經驗，在品牌發展上，會更務實掌握收支平衡和資源投放位置。

今年首度結合「2025 TALOMA’TAIPEI 原住民族音樂季」，結合音樂人才培訓成果、原民歌手輪番演出，將台北市化為原住民都會區的家，「原樂好市」市集將回家的意涵轉化更具族人生活樣貌，處處可以看到在家會吃到的小辣椒醬罐、馬告岩鹽、小米粽(cinavu)等，也有原住民和新住民結合的「越美太太」愛情麵包，呈現族群融合的新風味，於市集內開設體驗課程，幾乎場場爆滿，原民業者業績是平日3倍以上。

▲2025 TALOMA’ TAIPEI原住民音樂季與原樂好市吸引許多民眾參加。（圖／主辦單位提供）

北市原民會巴干‧巴萬主任委員表示，「原樂好市」市集是多元類型原住民創業平台，也是發揮創意場域，連結原鄉部落產業展現共好價值，同時孵化具規模後，將會引進新創資源、輔導業師及市場通路，提供原民產業更具發展性支持措施。

11月至12月中旬每逢假日，「原樂好市」市集將持續在新北投捷運站廣場、花博市集推廣原住民族產業經濟與商品展售，消費民眾只要追蹤原樂好市加入Facebook粉絲或LINE好友，即可免費獲得來自屏東縣泰武鄉的濾掛咖啡或咖啡葉茶一包(隨機擇一)，現場更有「滿額換好禮」的驚喜活動，讓參與者收穫滿滿。更多活動資訊請關注「原來台北」、「原樂好市」FB粉絲專頁。 https://www.facebook.com/Taipei.IPC/，https://www.facebook.com/OneLoveTaipei

