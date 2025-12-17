北市原民長青學苑成果展 首次挑戰大型拼畫、銀牌舞步重現舞台

台北市原住民長青學苑年度成果展盛大登場。(台北市原住民族事務委員會提供)

記者王誌成／台北報導

台北市原住民族事務委員會十七日表示，台北市原住民長青學苑年度成果展盛大登場，今年以更具深度的方式呈現長者的文化行動與創作成果。展場的三大亮點—首次挑戰的大型集體拼畫、榮獲全國銀牌的「阿公阿媽活力秀」再度演出，以及即將走進校園與機構的原住民族文化圖卡—讓整場展覽不僅精彩，更充滿生命與文化的張力，清楚看見長者以自身經驗重新建構文化的力量。

活動開場便迎來榮獲衛生福利部國民健康署「長者活躍老化競賽」全國銀牌的舞碼。這支演出不是臨時排練，而是多年國標舞課程累積的成果。今年加入原民元素的演出，不只跳得整齊，也跳出了屬於原民長者的獨特樣貌。這面銀牌不只是名次，而是長者多年努力、用身體一步一腳印走出的最佳證明。

廣告 廣告

今年亮相的「原住民族文化圖卡」則來自長者的實際需求，由樂活服務隊研發，未來將直接帶入校園與社福機構使用。這套教具最大的特色，是長者可以依自身需要持續延伸、補充內容，讓文化教材不再是固定的冊子，而是能跟著使用者一起成長的活教材。它不只是教具，更是一份能讓長者參與文化、整理語彙、連結下一代的重要工具。

台北市政府原住民族事務委員會主任委員巴干‧巴萬Bakan Pawan表示，這場成果展最動人的不是技巧，而是長者「重新把文化做一次」的過程。他說：「作品裡看不到制式的成果，看到的是長者用自己的手、自己的步伐，把文化慢慢接回來。