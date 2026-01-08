北市去年薪資中位數六都最高！ 年薪平均94.7萬

根據台北市主計處的最新統計，2025年全體受僱員工的全年總薪資平均數為94.7萬元，中位數則為73.5萬元，這些數字均為六都最高。與前一年相比，薪資平均數增加了3.8萬元，增幅達4.2%；中位數亦上升2.7萬元，增幅為3.8%。這顯示出台北市在薪資方面的穩定成長。

在性別方面，2025年台北市男性受僱員工的年薪中位數為79.9萬元，而女性則為68.7萬元，兩者之間的差距達11.2萬元。這一數據不僅高於全國平均水準，也反映出台北市作為首善之區的高生活成本及產業集中度。

此外，台北市的主要行業中，批發業和金融保險業的員工薪資表現存在明顯差異。批發業員工的年薪中位數為70.1萬元，略低於全市水平，而金融保險業則高達120.7萬元，顯示出該行業的優勢。

根據報告，台北市家庭的年消費支出高達113萬元，顯示出物價上漲對家庭經濟的壓力，專家建議家庭需懂得理財與投資，以應對日益增長的開支。

