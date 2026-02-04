北市去年CPI年增1.7% 食物類漲幅3.3%居首

台北市主計處日前公布114年台北市消費者物價總指數（CPI），年增率為1.7%，較113年下降0.1個百分點，顯示物價漲幅持續收斂。數據顯示，食物類以3.3%的漲幅居首，而衣著類則下跌2.7%，為各類別中跌幅最大者。

匯率因素成為緩解物價上漲的關鍵。主計處指出，雖然外食費價格漲勢仍在延續，但受惠於新臺幣匯率升值，有效舒緩了廠商生產成本壓力，使整體物價漲幅逐漸趨緩。這也使台北市CPI年增率連續兩年維持在2%警戒線以下，顯示物價相對平穩。

觀察台北市近年物價變動，可發現自111年3月起，隨著新冠肺炎防疫措施鬆綁，民間消費需求增加，推升112年台北市CPI年增率達到4%，創下近五年新高。而後漲幅逐年收斂，113年降至1.8%，較前一年減少2.2個百分點，為各縣市中減幅最大。

食物類價格上漲主因複雜。主計處分析，季節性水果受天候不穩定影響供應量，加上外食業者持續反映營運成本上升，導致食物類價格明顯上揚。相反地，衣著類價格大幅下跌，主要是因為部分品牌服飾採取降價促銷策略，使成衣價格下滑。其餘類別的漲跌幅度則均控制在2%以內。

為衡量台北市家庭日常消費所購買商品或勞務之價格水準變動情形，台北市政府每月公布消費者物價指數。此指標反映民生物資價格波動，也是觀察通貨膨脹的重要依據。114年台北市CPI年增率為1.7%，較113年的1.8%略為下降，各類指數年增率互有漲跌，整體而言維持在溫和上漲的範圍內。

