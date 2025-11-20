北市反對政院版財劃法 陳其邁喊話國民黨、柯志恩「不要連三錯」

高雄市長陳其邁今（20日）明確表態支持政院版財劃法，他向國民黨與立委柯志恩喊話，第3次修法時「不要連三錯」。（柯宗緯攝）

行政院版財劃法預計今（20）日出爐，台北市批評忽視地方政府的財政努力。高雄市長陳其邁今明確表態支持政院版，他痛批，國民黨前兩次修法讓高雄統籌分配款足足少了台北200億元，造成「有錢縣市愈有錢、沒錢縣市財政負擔更嚴重」的不公平結果，高雄成為全台22縣市增加最少的城市。他向國民黨與立委柯志恩喊話，第3次修法時「不要連三錯」。

陳其邁指出，前兩次修法統籌分配款方面，讓台北市增加450億元、高雄僅增加250億元，高雄足足少北市200億元，高雄成為全台22縣市增加最少、6都最後1名。他強調，國民黨修法將有利高雄的土地面積、汙染工業人口等指標刪除，造成「逆向財政重新分配」，對高雄極不公平。

陳其邁透露，曾請託柯志恩向國民黨團總召傅崐萁協調，但柯回應「傅崐萁哪是我能指揮得動的」，事後在兩次立法院投票都跟隨國民黨黨團投下對高雄不利的版本，「真的是情何以堪」。

陳其邁進一步說明，高雄人口老化嚴重、工業人口高、公共建設需求大，若能將中高汙染工業人口數指標納入、放大土地面積比例，對南部較為公平。他也提醒，不應只看統籌款單一指標，去年高雄計畫型補助達497億元，對半導體S廊帶等重大建設至關重要，若補助減少將排擠交通、水利等基礎建設。

陳其邁強調，計畫型補助、一般補助加統籌款總額不應低於前年，行政院也認同此主張。他語重心長表示，希望第3次修法能讓高雄市長到立法院說明，「至少要給我們一個機會，我很卑微，我是民選首長」，上次搭高鐵北上卻連發言機會都沒有，「利害相關人不能表達意見，有這種道理嗎？」

針對昨天高市議員陳麗娜在總質詢時稱「賴清德、卓榮泰借國民黨的刀砍陳其邁」，陳其邁駁斥，這是顛倒黑白的謠言，「國民黨會笨到聽賴清德、卓榮泰指揮嗎？」難道是在指責國民黨主席鄭麗文或者是傅崑萁嗎？講那些話要符合常識；他批評國民黨惡搞財劃法又推卸責任、製造矛盾，質詢應基於事實。

