北市古亭消防隊環境差 議員促改善

台北市消防局古亭分隊因都更重建暫時搬遷至基隆路高架橋下，救護車、消防車出勤動線常被上下班車潮堵住，議員王欣儀24日指出，古亭分隊在民國102年因都市更新暫時遷至現址，不僅動線嚴重受影響，環境也相當差，隊員長期暴露噪音、廢氣、潮溼與橋面低頻震動等惡劣條件，分隊新大樓工程還要等10年才完工，要求消防局主動監督工期。消防局回應，將優先檢討改善空氣清淨機等設備、研擬改善號誌，並協調都更實施者加速。

古亭分隊原位於杭州南路、羅斯福路口，12年前因都更重建搬遷至基隆路高架橋下，但都更進展龜速，王欣儀昨在議會警政衛生部門質詢指出，都更實施者直至去年12月31日才拿到建照，今年8月12日申報開工才開始拆除，預計124年完工。

王欣儀表示，古亭分隊是北市全部45個分隊中，除了關渡及福安分隊「唯三」位於高架橋下的分隊，不僅車流量最高、環境也最差，因分隊出口緊鄰基隆路幹道，尖峰時段車流經常回堵至分隊門口，「民眾想讓也無處可讓」，消防車及救護車必須被迫等待，也讓大安、中正區居民陷入危險，變成「二等公民」，她要求消防局盡速與北市交通局研議調整號誌周期，設置「消防出勤優先時相」。

王欣儀指出，分隊因位於橋下，消防隊員長期暴露於噪音、廢氣粉塵、潮溼陰暗及橋面震動環境，恐造成呼吸道負擔、慢性疲勞與心理壓力，古亭分隊內「家用級」空氣清淨機已不敷使用，應全面汰換為工業級或醫療級並應配置除溼設備，辦公空間持續有結構性震動及噪音，應加裝隔音與氣密窗守護隊員健康。

她強調，消防局是「公部門權利人」，肩負公共安全重責，不能再以「民辦都更」為由被動等待，要求消防局督促加速都更。

消防局長莫懷祖回應，將立即與交通局協調調整號誌，盡可能縮短出勤受阻情況，辦公環境會盡速改善濾淨與除溼設備，隔音與氣密窗會進一步評估合適做法，至於都更會積極和承包商溝通，希望把工期縮到最短。