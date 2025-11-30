北市古蹟夜店變「噪音地獄」？1個月被檢舉11次卻未受罰

台北市榕錦時光生活園區自古蹟修復後開幕，園區內有間營業至深夜的音樂酒吧。（截自榕錦時光生活園區官網）

台北市榕錦時光生活園區自古蹟修復後開幕，園區內有間營業至深夜的音樂酒吧，1個月內就被民眾檢舉11次噪音問題，市議員簡舒培指出，其中警察局共收到8件通報、環保局則接獲3件陳情，但由於噪音量測必須超過管制標準3分貝以上才能開罰，相關單位至今仍未處分業者，要求市府檢討現行稽查制度。台北市文化局表示，已要求營運單位於12月2日前訂定加強管制措施落實音量管制。

榕錦時光生活園區原為日治刑務所官舍古蹟，經修復梳理，於民國113年9月7日正式開幕，陸續有藝品店、咖啡店、酒吧陸續進駐。簡舒培表示，其中1間從下午營業至凌晨的音樂酒吧，從今年10月5日至11月15日被民眾檢舉共11次噪音問題，其中警察局收到8案，警方均依《社會秩序維護法》「妨害公眾安寧」辦理調查，豈料卻僅通報環保局1次。此外，環保局收到3次陳情，卻超過1小時才趕到現場。

據噪音管制法罰則的裁罰基準，若噪音超過管制標準的3分貝，將依超標程度處以不同金額的罰鍰。簡舒培指出，據環保局11月7日的稽查紀錄，當日晚間9時58分民眾向1999檢舉擴音設備噪音，稽查員於晚間10時12分抵達現場後量測，結果顯示音量為63.3分貝、背景音量為62.4分貝，兩者差距僅0.9分貝，未達法規要求的超過3分貝門檻，因此無法認定違反噪音管制法，未予以開罰。

警察局長李西河表示，警方接獲檢舉後會依噪音程度處置，勸導不聽就會處罰，至今未開罰；環保局長徐世勳則指出，依人力狀況不可能在1小時內到達現場，且依規定稽查人員是3小時內到場，稽查後發現並無噪音，會再跟陳情人協調。

簡舒培批評，店家因背景噪音值未超標而未被開罰，造成居民生活無法得到合理保障，且訂定3小時內到場，現場音樂時常早已被關掉，呼籲警方與環保局應檢討現行稽查制度，提升噪音管理與處理效率。

錦泰里里長范燕淇表示，該區域已經存在數月噪音問題，導致里民無法入睡，儘管市府與警察方面已採取行動處理，但仍不夠完善，建議園區內進駐的店家應經過更嚴格的篩選機制。

文化局表示，園區在113年9月開園時，營運單位即有訂定噪音管理辦法規畫檢核及懲罰機制，已要求營運單位於12月2日前訂定加強管制措施落實音量管制，也會持續與周邊住戶保持溝通，並適時調整相關措施。

