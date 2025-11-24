北市各區只提1席「稱不上被禮讓」 陳智菡喊「民眾黨有自己的太陽」：不勉強蔣萬安站台
備戰2026地方大選，民眾黨喊出希望在台北市議員選舉「4＋2」全壘打，而日前國民黨台北市黨部主委戴錫欽則表態，尊重民眾黨提名，但國民黨在台北市議會要「務必單獨過半」，外界解讀白營恐怕擠壓藍營席次、在複數選區上演分票情況，也為藍白合在地方層級的整合產生變數。
民眾黨黨團主任陳智菡今（24）日在資深媒體人黃光芹節目《中午來開匯》接受專訪時表示，台北市地方議員層級，民眾黨在各區僅會提一席，民眾黨有自己的太陽，不覺得國民黨有禮讓的問題。
陳智菡表示，由於過去在2024年總統大選負面的經驗，目前傾向不講「藍白合」，而是用「聯合政府」進行論述，她認為國眾兩黨過往的撕裂碎片，要先做縫合，因此她也相當肯定上週雙方黨主席能夠開誠布公的會面，認為兩邊政黨都欠台灣人民一個交代，而民眾黨則需要說服選民為何還要堅持與國民黨合作的路線，不只是為了要拉下民進黨，還應該要釐清雙方在政策上的歧異。
陳智菡指出，在地方議員的層級，以台北為例，若蔣萬安不能夠為民眾黨議員站台，「我們也不會強人所難，」民眾黨有自己的太陽，且在台北六區僅各提一席，並不會排擠到國民黨的選票。她強調，反而是國民黨自己要想清楚，如果要超額提名，恐會侵蝕到自己的選票，因此在議員上不會有與國民黨比民調、談禮讓的問題。
