北市各區建第2運動中心 蔣萬安盼導入AI智慧科技

台北市長蔣萬安北市各區建第二運動中心蔣萬安盼導入AI智慧科技日出席台北市V鐵人－虛擬三鐵挑戰賽，致詞後還跟現場來賓一同體驗虛擬單車及跑步等科技新型態運動賽事。蔣萬安致詞表示，國外虛擬三鐵競賽逐漸成為趨勢，透過科技應用，讓民眾不受天候影響，在室內也能完整體驗游泳、騎車及跑步等運動。此外，各區規畫興建第二運動中心，更全面升級導入AI智慧科技。

虛擬運動不僅展現科技創新力量，也為推廣全民運動帶來嶄新形式。蔣萬安指出，台北市正規劃於各行政區興建第二運動中心，並且全面升級現有運動中心設施，包括大安與南港運動中心導入泳池AI偵測系統，提升運動品質也強化運動安全。

文山運動中心則打造智慧羽球場，透過科技記錄揮拍軌跡、速度及殺球次數，協助民眾精進球技。另外，蔣萬安強調，台北田徑場率全國之先導入配速系統，透過跑道燈號即時顯示配速狀況，協助專業跑者掌握訓練節奏，由此展現科技結合運動的前瞻與創新。

蔣萬安表示，他親自見證虛擬三鐵挑戰賽的系統與實際運作，深刻感受到科技為運動帶來的創新體驗，未來北市府將持續與各界合作，推廣虛擬運動與智慧運動應用，讓更多民眾享受安全、多元及有趣的運動環境。