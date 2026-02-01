北市吳興街民宅大火！ 男全身灼傷 女遭嗆昏送醫

台北市信義區大火。（圖／東森新聞）





生死一瞬間！台北市信義區暗夜大火，女子逃生受困在樓梯間，一度失去生命徵象，幸好送醫後，奇蹟恢復意識！另外一名受困陽台高喊救命的男住戶，也被緊急救出。初步研判是因為電線老舊，才讓民宅變成火海。

北市信義區吳興街民宅大火，濃煙就從四樓竄出，起火原因疑似是因為電線老舊。第一時間消防佈水線灌救，因為屋內還有人受困，火警就發生在凌晨六點，住戶們睡夢中被驚醒，穿著睡衣驚恐逃生，但也有人逃不了，一度縮在陽台角落，等他被打火弟兄救出時，全身二度灼傷。

廣告 廣告

吳興街吳宅大火，起火戶疑似就在民宅四樓，因為消防進到裡面，發現客廳燒得最嚴重，其中因為火勢很旺，還有濃煙已經影響到他逃生了，他只好人趴在陽台上等待救援。

目擊民眾：「他已經在外圍了，那時候外面鐵窗，全部都已經是火了，他一直叫救救我啊救救我啊，那個男的應該是有被燒到，當時有聽到他講說，他很急他說快快救我救我。」

起火華廈三樓住戶：「塑膠味很重爆炸聲是下來，那個鐵架掉下來爆炸聲。」

同樣是四樓住戶，火警發生時，她往樓梯間逃生，但疑似被嗆昏，一度失去意識，送醫之後恢復心跳，里長表示，住戶們都不是屋主，屋主住在中南部，房子是孫子朋友借住，疑似是出租套房。

當地里長：「像今天這個屋主，他住在哪個地方我們不知道，是住外面可能是在中南部附近啊，他說他要趕回來，現在問題是借住的人都送醫院了。」

這場大火燃燒面積超過30平方公尺，疏散9人，室內家具都被燒毀，儘管不是人為縱火，但好端端的，凌晨客廳怎麼會起火，仍有待火調科釐清。

更多東森新聞報導

高雄市砂崙派出所火警 濃煙、火舌猛竄！疑電線走火

新／工程車拉垮電線桿！高雄仁武1666戶停電 台電搶修中

年關將近！ 賊趁打烊闖入餐廳 「扯電線」偷收銀台

