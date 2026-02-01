北市吳興街民宅清晨竄火舌！1男二度燒燙傷、1女急救撿回一命 初判電線老舊釀禍

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台北市信義區今（1）日清晨6時許驚傳火警，吳興街一處民宅4樓不明原因突竄火舌，警消獲報後趕赴現場灌救，並救出1男1女，期間女住戶一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復意識，火勢也在近1小時後順利撲滅，未波及周邊建物。經初步研判，起火原因疑為電線老舊引發走火，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

信義區吳興街今（1）日清晨6時許發生火警。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳興街368巷一棟6層樓建築物在清晨6時31分許發生火警，4樓住宅突起火燃燒，火勢猛烈並延燒至5樓窗台，並不斷竄出濃濃黑煙，警消獲報後，立即出動34車96人到場灌救，並在4樓救出一名男性住戶，其全身2度灼傷、因吸入性嗆傷，被送往臺北醫學大學附設醫院治療；另在5樓樓梯間發現一名女性住戶，且一度失去生命跡象，經搶救後恢復心跳，目前送往國泰醫院觀察中，其餘住戶皆已安全撤離，火勢則於7時21分許撲滅。

經警方初步調查，排除人為縱火可能，起火原因疑為電線老舊引發走火，但相關起火細節、責任歸屬仍待後續消防單位調查釐清。

