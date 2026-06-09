北市吸菸區緊鄰綠地挨批！鍾佩玲轟不合理 蔣萬安：劃分是為了做好分流
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
台北市長蔣萬安推動「無菸城市」政策後，吸菸區設置地點及相關配套措施持續受到關注。民進黨台北市議員鍾佩玲今（9）日在市議會總質詢時指出，不少試辦中的吸菸區設於公園、綠地周邊，引發家長與地方居民質疑是否妥當；此外，部分吸菸區標示不明顯，也讓吸菸民眾難以辨識位置。對此，蔣萬安表示，公園本身就是禁菸場所，市府劃設吸菸區的目的正是希望做好分流管理，未來也將檢討並增加相關指引標示。
台北市議會下午進行市政總質詢，鍾佩玲針對北市吸菸區設置情況提出質疑。她表示，依照「台北市吸菸區設置管理要點」，吸菸區原則上應優先採非封閉式設計，但實際執行後，不少吸菸區被規畫在公園或綠地旁，讓許多家長感到不安。
鍾佩玲指出，自己身為家長，也接獲不少地方居民反映，認為部分公園腹地原本就不大，吸菸區卻設在周邊綠地旁，家長帶著孩子到公園遊玩時，仍經常看到有人吸菸，因此質疑這樣的規畫「合適嗎？」地方上也確實存在不少反對聲音。
對此，蔣萬安表示，公園本身依法就是禁菸場所，市府之所以劃設吸菸區，是希望讓有吸菸需求的民眾前往指定地點吸菸，而非在公園周邊邊走邊抽，因此透過吸菸區規畫，希望能達到分流效果。
除了選址問題外，鍾佩玲也提到，許多吸菸民眾反映尋找吸菸區宛如「找威利」尋寶遊戲般困難。她以晉江街為例指出，當地吸菸區標示不夠明顯，甚至好不容易發現位置，最後才發現標誌相當小，導致不少人花費許多時間尋找，質疑在這樣的情況下，政策是否真能有效落實。
針對標示問題，蔣萬安回應，市府後續將針對吸菸區周邊環境進一步檢討，並加強相關指引與標示設置，讓民眾能更容易辨識吸菸區位置，提高政策執行成效。
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