北市周五驚魂夜！防毒面罩男血洗2商圈9傷4命危 與警對峙跳樓始末

社會中心／程正邦報導

原本應該迎接放鬆週末的台北市周五夜晚，卻演變成一場橫跨兩大商圈的恐怖驚魂記。一名戴著防毒面罩、身藏30公分長刃的男子，在今（19）日傍晚下班尖峰時刻，先是在台北車站投擲4枚煙霧彈，並砍殺1名疑似保全，隨後一路北逃至中山區南西商圈再度作案，引發千人恐慌奔逃，累計9傷4命危。最終，該名嫌犯在與警方對峙過程中，從百貨建築高處縱身躍下，生死未卜，整起事件讓雙北治安亮起火紅燈。

防毒面罩男在北車丟擲煙霧彈攻擊，犯案身影被民眾拍下。(圖/翻攝畫面)

北車出口化為毒霧煉獄：下班族的噩夢

廣告 廣告

這場驚悚劇情的序幕在下午5時30分拉開。據現場民眾描述，當時台北車站M7出口湧現大量下班人潮，一名行跡詭異的男子突現身，臉上戴著專業級防毒面罩，從懷中掏出預藏的4枚煙霧彈接連丟擲。震耳欲聾的爆裂聲伴隨著刺鼻的化學濃煙，瞬間將捷運出口封死。

防毒面罩男丟擲4顆煙霧彈，拖車上放著大量汽油彈。（圖／翻攝畫面）

現場目擊者驚恐回憶，當時濃煙黑壓壓一片，完全看不清逃生方向，一名約57歲的男子疑似保全，因近距離吸入大量不明煙霧，身中數刀當場倒臥血泊，失去呼吸心跳（OHCA），現場血跡斑斑。更駭人的是，嫌犯在丟擲煙霧彈後，還被目擊揮戴著防毒面具舞手中利刃，並趁亂竄入地下街消失無蹤，嚇得民眾推擠尖叫，現場如戰爭電影般混亂。

警方到場時，嫌犯趁亂逃逸，拖車已被汽油彈燒爛。(圖/翻攝畫面)

轉戰南西商圈：驚悚利刃男再掀恐慌

原以為嫌犯已逃逸躲藏，沒想到約40分鐘後，戰線竟轉移至中山區。這名嫌犯利用捷運或地下道系統快速移動至中山站南西商圈。傍晚6時許，當大批年輕人與上班族聚集在百貨周邊時，該名「防毒面罩男」再次現身，手中不僅握有剩餘的煙霧彈，更公然持刀在人潮密集的誠品與新光三越周邊遊走。

防毒面罩男跑到南西傷全，在大馬路上持30公分長刀（紅圈處）隨機砍人，嚇得民眾驚逃。（圖／翻攝畫面）

警方接獲報案後立即啟動「反恐層級」應變，台北市警察局長李西河下令全力緝捕。當時南西商圈有多個百貨公司緊急拉下鐵捲門，旅客被困在店內驚慌查看，街頭則出現警力荷槍實彈與嫌犯追逐的緊張場面。警方將嫌犯圍堵在某商業大樓頂層，現場對峙氣氛降至冰點。

嫌犯沿路丟擲煙霧彈砍人，目前已有9人送醫4命危。（圖／翻攝自Threads）

終局之跳：血濺街頭的慘烈收場

就在警方展開談判並試圖包圍之際，嫌犯竟在眾目睽睽下做出極端抉擇。晚間約7時許，該名嫌犯在警方逼近時，從誠品南西百貨大樓頂端一躍而下，重摔在街道中央。巨大的撞擊聲伴隨圍觀民眾的驚叫，救護人員立即衝上前進行搶救。

嫌犯與警方在誠品南西店對峙，最後從5樓頂跳下，命危送醫搶救中。（圖／翻攝自Threads）

目前該名嫌犯已送往台大醫院進行緊急手術，因傷勢嚴重、多處骨折且生命徵象不穩，尚未能進行偵訊。警方在嫌犯落下的現場搜出尚未使用的煙霧彈以及一把開山刀。至於嫌犯的犯案動機，究竟是隨機攻擊還是預謀恐怖事件？以及煙霧彈內是否含有化學毒性？目前刑事警察大隊已報請檢方深入調查。這場長達兩小時的周五夜驚魂，雖然暫時告一段落，但已為市民心中留下揮之不去的陰影。

行政院長卓榮泰在北捷受訪說煙霧彈案情，宣布全國鐵公路車站、航空站「提高戒備」。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

獨家／北車遭惡徒擲4顆煙霧彈！2人送醫1男遭砍命危 嫌犯「帶刀」逃逸

孫儷甄嬛「15年戰袍」驚豔片場 娘娘極致節儉術曝：連身材都沒變過

紅鞋悲劇！中正橋河面驚見女浮屍 丈夫慟：才失聯3小時就..

美宣布史上最大對台軍售「夢幻清單」曝光！老共怕了：停止武裝台灣

