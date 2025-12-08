北市和平高中女學生控遭同學性暴力對待 擅自拍攝和留存私密影像

台北市和平高中三年級女學生今(8)日在國教行動聯盟陪同下召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待。(記者王藝菘攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市和平高中三年級女學生今(8)日在國教行動聯盟陪同下召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待，且在不知情且不合意下，被擅自拍攝和留存私密性影像，被迫長期活在恐懼中，她向校方反映時，學校提及有三方詰問，擔心遭到二度傷害，求助的過程充滿阻力。

國教盟批校方 學生求助過程充滿阻力

這名受害女學生也提到，她第一時間向校方求助時，對處理途徑與程序，學校都缺乏清楚友善的說明，認為學校健康教育和性教育應再補強擴大，不要只用彈性課程，而是要有足夠的時數，教導學生如何防制性暴力，且將數位性暴力防制納入必教內容，更系統性地建立身體自主、同意文化與數位界線，改善校園群體文化與同儕價值，降低性別事件一再發生的風險。

這名學生並呼籲衛福部建立兒少友善的求助平台，增訂被害人之權利救濟，詰問調查時應保護被害人免於二度傷害，也質疑除了學校內及報警之外，是否還有其他投訴管道，認為應該要教育大家「為什麼不可以拍、不可以傳」，才不會造成很多人一輩子的傷害。

