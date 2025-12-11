北市員警騎車上班撞死行人！82歲老婦「闖紅燈過馬路」遭撞不治

急診。廖瑞祥攝



台北市信義區11月28日清晨發生一起死亡車禍，82歲李姓老婦於上午5時59分獨自外出，行經仁愛路四段與光復南路口時疑似闖紅燈穿越馬路，遭準備騎車上班的松山分局26歲譚姓警員追撞。李婦當場倒地，經送醫搶救兩天後仍宣告不治。警方已將譚員依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

信義分局指出，事發當時路口號誌顯示為綠燈，譚姓警員隨即加速通過路口，未料李婦突然自側向闖紅燈步入車道。譚員雖緊急猛按煞車，仍來不及反應撞上對方，造成雙雙倒地。譚員連人帶車摔落，身上多處擦挫傷；李婦則遭強大衝擊後在地上翻滾數圈。

廣告 廣告

警消獲報後趕抵現場，將兩人送醫治療。譚員傷勢較輕，救治後無大礙，目前仍在家休養；李姓老婦則被診斷出顱內出血，經連續搶救仍於兩天後不治。譚姓員警酒測值為0，未有酒駕情形，至於事故肇責比例，仍由信義交通分隊調查釐清。

松山分局表示，對此次不幸事故深感遺憾，並已向死者家屬致上誠摯慰問。後續將全力協助家屬處理相關事宜。本案已由交通大隊依規定受理成案，譚姓警員也依涉嫌過失致死罪移送北檢偵辦。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了