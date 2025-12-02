北市商業大樓惡狼現蹤！闖女廁偷拍女童當場被逮 手機藏大量不雅照

社會中心／陳韋劭報導

林姓男子在台北市中山區長春路上的一處商辦大樓偷拍女童如廁。（圖／翻攝畫面臉書）

台北市中山區長春路上的一處商辦大樓日前發生偷拍事件，一名林姓男子（25歲）偷拍未滿10歲的女童如廁不雅照，女童的媽媽發現當場報警，員警到場檢視林男手機，發現除了被害女童外，甚至還有大量有其他女子不雅照。

警方指出，11月28日晚間6時許獲報，北市長春路一處商辦大樓4樓有一名男子從女廁出來，疑似有偷拍行為。婦人向員警表示，女兒進入女廁上完廁所出來後，一名男子也跟著從女廁出來，之後發現男子拿著手機滑閱查看相簿，感覺男子行為異常，隨即請大樓內的民眾將男子攔住並報案求助。

林男涉嫌偷拍被民眾攔阻，不讓他離開現場。（圖／翻攝畫面）

員警到場後要求涉案林姓男子手機，經查林男手機內的影像，發現他涉嫌拍攝女童如廁及隱私部位等不雅照，員警確認後當場逮捕林男，並將他帶回派出所偵訊。

警方表示，林男從事旅遊業務相關工作，其手機內除了發現有被害女童的如廁照片外，另有其他大量不明女子不雅畫面，全案已先依兒少性剝削、妨害性隱私等罪嫌移送法辦。

