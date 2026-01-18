社會中心／綜合報導

台北市南京東路四段商辦大樓，一間行銷公司舉辦試吃活動，卻傳出一氧化碳中毒，13人送醫，初步了解，行銷公司舉辦年貨大街百人試吃活動，現場參加人數約兩百人，但因為在室內使用卡式爐跟發電機，加上人潮眾多，通風不良，導致多人出現一氧化碳中毒狀況。

消防人員表示「不好意思不好意思。」疑似一氧化碳中毒的民眾，戴著氧氣罩坐在擔架上，被緊急送醫治療，就在台北市南京東路四段，一棟商辦大樓外，聚集多輛消防車，現場拉起封鎖線，民眾陸續從大樓撤出。現場攤位業者表示「指揮我們要暫停，因為好像有人其他人不舒服，就是大家熱情一下子人太多，很容易就是密在一起就這樣子。」

北市商辦大樓試吃活動 驚爆一氧化碳中毒13人送醫

行銷公司在大樓內舉辦試吃活動 約兩百人到場參與試吃（圖／民視新聞）

下午三點五分左右，商辦大樓十樓，傳出多人一氧化碳中毒，年紀最大的有74歲老奶奶，而年紀最小的則有9歲女童，出現身體不適，緊急送醫。北市消防第三大隊大隊長蔡家隆表示「我們總共疏散大約200位，有身體不舒服的總共有51位，其中最後面送醫的總共是13位。」

疑似使用卡式爐烹飪食材加上室內發電機 且參與人數眾多導致空氣不流通出現一氧化碳中毒（圖／民視新聞）

初步了解，當時一間行銷公司，正在舉辦試吃活動，現場約兩百人參加，由於當時室內使用卡式爐，烹飪食材，供民眾試吃，加上使用發電機，現場參與人數眾多，疑似空氣不流通，出現一氧化碳中毒情況。北市消防第三大隊大隊長蔡家隆表示「台瓦的上去測沒有瓦斯洩漏的問題，現場因為是密閉的空間，他們在做活動有使用卡式爐去煮東西，加上他發電機發動的部分，所以它有排一些廢氣，所以造成一氧化碳的濃度上升。」消防隊獲報後立刻趕到現場，粗估有13人，出現一氧化碳中毒，陸續送醫治療，消防隊員抵達活動現場，使用儀器偵測，發現的確一氧化碳濃度偏高，除了到場協助通風，同時也協助傷者送醫。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：北市商辦大樓試吃活動 驚爆一氧化碳中毒13人送醫

