北市啟動國中職涯導航計畫 學子探索新興科技產業

臺北市發布國中職涯導航計畫及手冊，一年投注3,300萬元，為國中生打造職涯藍圖

臺北市教育局長湯志民表示，職涯導航手冊透過四格漫畫引導閱讀，聚焦七大新興產業

技職教育科陳秉熙科長說明，職涯導航計畫內容

AI人工智慧與新興科技快速發展，帶動產業型態持續變化。為協助國中生及早認識產業趨勢、探索未來方向，臺北市今天（4日）發布「臺北市國民中學職涯導航計畫」，並同步推出《α世代科技職涯攻略—臺北市新興產業職涯導航手冊》，從國中階段系統性扎根職涯探索教育，協助學生逐步建立對未來的想像與準備。

臺北市教育局長湯志民表示，《α世代科技職涯攻略—臺北市新興產業職涯導航手冊》透過四格漫畫引導閱讀，聚焦AI與數位科技、綠能與節能科技、智慧健康照護與長照醫療、智慧製造與自動化、半導體、文創與數位內容及航太科技等七大新興產業，並結合性向與興趣測驗、群科系所、職務內容及薪資概況等資訊，提供國中親師生具體的職涯探索指引。

臺北市教育局技職教育科科長陳秉熙說明，職涯導航計畫投注超過3,300萬元，以「技高大手攜小手」、「校校職涯雙講座」、「生生體驗學實作」及「導師技高產業遊」為四大主軸，並透過「國中技藝教育課程、寒暑假職業輔導研習營、國中教師赴技高產業研習營、百工體驗課程及職涯輔導講座」等五項子計畫，整合校園課程及產業資源，建立一套系統化且更貼近產業脈動的職涯引導機制。

陳秉熙科長指出，職涯導航計畫由七所公立技術型高中擔任分區輔導核心，串聯各行政區國中，提供各項技職教育資源支持，也規劃辦理「國中導師技高產業見學」，協助導師實地了解技術型高中、產業實務與職場樣貌。教育局自115學年度起將補助各國中每學期辦理1場職涯講座，協助學生認識AI世代下的產業發展趨勢。

臺北市教育局表示，在學生實作體驗方面，整合推動國中技藝教育課程、職業輔導研習營及百工微體驗等三項子計畫，並擴大辦理規模。職業輔導營持續導入AI應用與智慧製造等新興科技主題；百工微體驗名額也大幅加碼至約5,000人次，新增近2,300個體驗機會，並結合新世代技職工場及技術教學中心，擴充體驗場域與課程選擇。