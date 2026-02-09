北市啟動重要節日安維 蔣萬安率隊至KTV稽查

（中央社記者黃麗芸台北9日電）農曆春節將至，台北市政府今晚啟動長達15天的加強重要節日安維專案，台北市長蔣萬安親自率隊到KTV進行跨局處聯合稽查，他提醒相關單位謹記「堅守崗位、提高警覺」等3要點。

台北市警察局今晚在大安分局舉行「115年加強重要節日安全維護暨首日跨局處聯合稽查」記者會，由台北市長蔣萬安率隊。

大安分局長劉全原報告表示，此專案實施期程自今晚10時至23日深夜12時止，為期15天，將落實執行「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主要工作；今晚聯合稽查局處包括消防局、環保局、衛生局、建管處、商業處和警察局。

蔣萬安致詞表示，從今天起一路至元宵節，所有民眾開心過年，但大家辛苦堅守崗位、守護市民安全，非常辛苦，要表達敬意和謝意。

他提到，台北市政府近日陸續完成強化維安3個階段應變演練工作，因此昨天台北捷運的縱火案，相關單位即刻應變，啟動聯防機制，迅速在案發後3小時內逮捕犯嫌，要給予警察局、消防局和台北捷運公司及相關單位極高肯定，謝謝大家落實平時演練。

由於春節期間人潮眾多，蔣萬安說，不只是治安，交通方面也很重要，要提醒大家3要點，首先，去年底隨機攻擊事件發生後，北市府啟動3階段演練，提醒大家勿因時間消逝而鬆懈，務必堅守崗位、提高警覺。

其次，料敵從寬、禦敵從嚴。面對各種突發狀況，一定要以最嚴謹、嚴肅態度面對，不要大意，要非常警覺看待每個可能的狀況發生。

最後，不要三不管，寧可撈過界。現在一定要橫向聯繫、即刻通報，不管發生在哪個場域，相關單位都要即刻通報和趕到現場，甚至和中央垂直、橫向聯繫。

蔣萬安表示，每次春節期間，大家都很辛苦輪班執勤，希望工作時也要注意自身安全，嚴正執法、絕不寬貸，依法執行公權力，他身為市長會全力相挺，也預祝大家新年一切順利。

隨後，蔣萬安親自率隊至SOGO錢櫃進行聯合稽查和擴大臨檢勤務，針對營業場所治安維護暨查緝不法等事項進行查處，以確保春節期間公共安全，不少消費者看到蔣萬安都高呼「市長來了」，還爭相要求合照，成為意外插曲。（編輯：蕭博文）1150209