北市嗨跨年! 維安歷年最嚴 三千警配備齊全嚴陣以待

跨年夜在週三晚間登場，受到1219台北車站無差別攻擊事件的影響，台北市政府警察局繃緊神經，光是在晚會周圍就部屬超過3千名警力，值勤的員警還配戴長短鋼叉、臂盾等，現場還有40輛大型警備車，隨時戒備。民眾要進場前，還必須通過金屬探測器的檢查，包包裡的水還要喝一口，堪稱是歷年來，安檢最嚴格的一次。

天空下著毛毛細雨，民眾們穿著雨衣，耐心排隊，等著要過安檢門。檢查過程，不僅要通過金屬探測器，就連包包裡的水，也要拿出來喝一口。高規格的安檢，讓民眾直呼，有點麻煩，但可以理解。跨年民眾說，比較安心，我覺得是必要的，因為畢竟最近好像很多模仿犯出現，所以是保障大家的安全，是很必要的。手電筒翻一下照一下，確認妳的口袋裡面，有沒有尖銳的危險物品或什麼。還有人說，他只是打開我的包包，看裡面有沒有什麼違禁品。

跨年夜週三晚間登場，受到1219台北車站無差別攻擊事件的影響，台北市政府警察警局繃緊神經。光是在市府前廣場的跨年晚會，就部屬超過三千名的警力。值勤的員警更配備了長短鋼叉、臂盾，以及電擊槍。民眾在進場前，不僅需要通過金屬檢測、超過120公分的雨傘，不得帶進場外，就連攜帶的飲用水，還必須在過安檢時，當場喝一口，全程比照機場規格，創下歷年來，最嚴格的安檢。信義分局督察組長于長豪表示，今年別強化的部分，就是我們有準備27組的機動處理小組，我們裝備的部分，有包括臂盾大小鋼叉，還有電擊槍，安檢的重點就在一些違禁物品，棍刀槍或者是一些不得攜入的攻擊物品。

一輛又一輛的大型警備車，就停放在路口處，為了防範跨年現場，出現車輛爆衝情況。台北市警局在周圍11個路口，出動40台大型警備車，要把所有突發事件，帶來的的風險，降到最低。

