北市嘉禾新村公辦都更卡關20年 蔣萬安：組跨局處小組處理

北市嘉禾新村及其周邊永春街地區公辦都更案，該區域因含國有地、市有地、私地產權複雜，且目前存在超過300戶違占戶，里長反映，因多數居民不具備土地所有權，不符合都更條例，導致開發進度延宕20多年，建議市府評估是否改採「市地重劃」處理。台北市長蔣萬安30日允諾，會組成跨局處小組，且會優先「排占」，再研擬相關計畫。

嘉禾新村舊址及周邊永春街地區公辦都市更新案，主要包含嘉禾新村舊址及周邊，總面積約4.18 公頃，該地區含大量國有地，包含財政局、國產署、政治作戰局、軍備局、農田水利署等多個單位，且有高達300戶違占戶，產權複雜導致開發困難。

北市府已將該區域計畫透過變更土地使用分區為住宅區，結合公辦都更改善環境，採分期分區規劃，以更新老舊房舍與解決違占戶，並劃定為策略性更新地區。

富水里里長陳麗真今在115年度市長與中正區里長有約中提案反映，該地區的都更問題已拖延了20多年，6年前才開始都更，歷經幾屆市長仍是燙手山芋，現況相當複雜，該地區300多戶的違占戶並無土地所有權都是違建，土地多數不符合都更條例，只有極少部分住戶符合搬遷補償，未來在搬遷、補償或安置上將面臨法律上的障礙。

此外，陳麗真也說，且當地還有門牌隨意被遷移、無人居住的違建被擴建，甚至有議員介入協助擴建等亂象，她建議，既然不符都更條例，市府應評估是否可改採「市地重劃」的方式處理，明確規定居民的搬遷資格與權益，而非套用一般的都更規則，否則案子可能再拖10到15年都無法解決。

更新處指出，針對300多戶的違占戶，在去年的5月跟今年1月已有分別跟里長跟地區說明，關於未來推動都更後，針對地上的違占戶如何處理相關權益，里長也清楚知道，若排占完土地管理機關自然就不會編列相關補償費，未來會跟里長持續討論違占戶在都更後的安置及權益。財政局表示，財政局針對市有土地的部分，已積極配合排占作業，未來也會加速辦理市有土地占用戶的釐清作業。

蔣萬安表示，他會請市府相關單位組成小組，也會跟中央國產署、國防部先擬定計畫，初步先「排占」再研擬安置計畫，按照期程往前推進，至於里長建議的市地重劃，會請地政局評估是否可行，再把結果跟里長回報。針對亂象，蔣萬安也說，會透過府級小組處理，先列管2個月辦理。

